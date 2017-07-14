Galatasaray’da Sneijder’le yollar ayrıldı: Türkiye’de başka bir takıma giderse 7.5 milyon avro ödeyecek

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bein Sports’un haberine göre sarı-kırmızılı kulüpteki akıbeti merak konusu olan Sneijder, geçen sezondan kalan 1 milyon 700 bin avroluk alacağının ödenmesi karşılığında sözleşmesinin feshini kabul etti.

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İki taraf arasındaki anlaşma uyarınca, 33 yaşındaki futbolcu Mayıs 2018’e kadar Türkiye’de başka bir takıma giderse sarı-kırmızılı kulübe 7.5 milyon avro ödeyecek.

Galatasaray’ın Ocak 2013’te 7.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik bir performans gösterdi.