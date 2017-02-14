Galatasaray’da Riekerink dönemi resmen sona erdi: Yeni hoca için çalışmayan veya sözleşmesi müsait isimlerle görüşeceğiz 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Jan Olde Riekerink’le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

‘Telefonla tebliğ ettik’

Yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, şunları söyledi: “Bugün yönetim kurulumuz vardı. Dün size açıklamada bulunmuştum. Özellikle Galatasaray futbol takımının bugünkü performansı ve geldiği durum itibariyle bir değerlendirme toplantısı yapacağımızı söylemiştim. Buna bağlı olarak bugünkü toplantıda enine boyuna bunu tartıştık. Galatasaray’ın başarısı için, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda sayın Riekerink’le yollarımızı ayırdık. Bunu da kendisine telefonla tebliğ ettik.”

‘Çalışmayan veya sözleşmesi müsait isimlerle görüşeceğiz’

Yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların yarın başlayacağını belirten Galatasaray Başkanı, şöyle devam etti: “Arkadaşlarım bu konuyla ilgili epey bir çalışma yapıyorlar. Galatasaray’da antrenörlük yapmak isteyecek çok sayıda kişi var. Biz her zaman şu anda çalışmayan veya sözleşmesi müsait olan kişilerle görüşülmesi talimatını verdim. En kısa sürede yeni hocamızı bulacağız. Galatasaray’ın beklemeye tahammülü yok.”