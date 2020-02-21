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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’da ‘genel kurulun iptali’ davası ertelendi

Galatasaray’ın bugün görülmesi beklenen ‘genel kurulun iptali’ davası, bilirkişi raporunun tamamlanamaması nedeniyle 24 Nisan’a ertelendi.

Mahkeme tedbir kararını kaldırılırsa, Galatasaray’da tekrar seçim gündeme gelecek.

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Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakim müdahalesiyle kayyım atanmasına ilişkin başvurusu 11 Şubat 2020 tarihinde 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Mustafa Cengiz yönetimi Galatasaray Spor Kulübü’nün geçen yıl mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulunda, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmemişti. Muhalif üyeler ibrasızlık sonucu tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunurken, yönetim konuyu yargıya taşıyarak seçim kararına tedbir koydurmuştu.

Galatasaray’a kayyım atanmasıyla ilgili dava reddedildi

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TSYD, dört başkanlı oturum yapılacağını duyurdu: Ağaoğlu reddetti, Koç şık bulmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), önümüzdeki hafta çarşamba günü (26 Şubat), saat 11:00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Trabzonspor ise açık oturuma katılmayacağını ilan etti. Fenerbahçe, tarihin kendilerine sorulmadan belirlenmesini ‘şık’ bulmadıklarını belirtirken, Beşiktaş cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş’tan TSYD açıklaması: Futbolun bütün unsurları katılmalı, istişare edilmeli

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a yaptığı canlı yayın davetiyle ilgili yaptığı açıklamasında, katılımcılarla önceden istişare edilmesi gerektiği ve sadece dört kulüp başkanı ile değil, ‘Türk futbolunun bütün unsurlarıyla birlikte yapılması gerektiği’ belirtildi.

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