Galatasaray’da ‘genel kurulun iptali’ davası ertelendi

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a yaptığı canlı yayın davetiyle ilgili yaptığı açıklamasında, katılımcılarla önceden istişare edilmesi gerektiği ve sadece dört kulüp başkanı ile değil, ‘Türk futbolunun bütün unsurlarıyla birlikte yapılması gerektiği’ belirtildi.