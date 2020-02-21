Galatasaray’da ‘genel kurulun iptali’ davası ertelendi

Galatasaray’ın bugün görülmesi beklenen ‘genel kurulun iptali’ davası, bilirkişi raporunun tamamlanamaması nedeniyle 24 Nisan’a ertelendi.
Mahkeme tedbir kararını kaldırılırsa, Galatasaray’da tekrar seçim gündeme gelecek.
Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakim müdahalesiyle kayyım atanmasına ilişkin başvurusu 11 Şubat 2020 tarihinde 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
Mustafa Cengiz yönetimi Galatasaray Spor Kulübü’nün geçen yıl mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulunda, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmemişti. Muhalif üyeler ibrasızlık sonucu tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunurken, yönetim konuyu yargıya taşıyarak seçim kararına tedbir koydurmuştu.