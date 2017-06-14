Galatasaray’da ‘fatura’ ona çıktı: Beş sezonda 55 milyon avro zararı getiren Ergin Ataman

Galatasaray’da basketbol şubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal, son beş sezonda 55 milyon avroyu (yaklaşık 216 milyon lira) bulan zarardan erkek basketbol takımının eski başantrenörü Ergin Ataman’ı sorumlu tuttu.

Ataman’la yolları ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımın başına Erman Kunter’i getirmişti.

Galatasaray’la 2015/16 sezonunda Eurocup’ı kazanan Ataman, 2017/18 sezonunda ücret almadan çalışabileceğini belirtmesine rağmen istenmediğini söylemişti.

‘Zararı getiren Ergin Ataman’

Aylık olağan divan kurulu toplantısında söz alan Topsakal, Ataman’ın ücretsiz çalışmayı teklif ettiğini doğruladı.

Galatasaraylı yönetici, “Ergin Ataman ücretsiz çalışacağını söyledi. Doğrudur. Ataman çok iyi bir başantrenördür. Ancak son beş sezonda 55 milyon avro zarar gözüküyor. Bu zararı getiren de Ergin Ataman’dır” diye konuştu.