Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’da bir futbolcu Covid-19’a yakalandı

Galatasaray, kulübün futbol A takımındaki bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulubün Twitter paylaşımında şu ifadeler yer alıyor: “Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”

Reklam

SON HABERLER

1700 yıllık Kybele heykeli Türkiye’de

Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan 1700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika’dan Türkiye’ye getirildi.