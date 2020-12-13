Galatasaray’da bir futbolcu Covid-19’a yakalandı

Galatasaray, kulübün futbol A takımındaki bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulubün Twitter paylaşımında şu ifadeler yer alıyor: “Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”

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