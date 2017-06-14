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Galatasaray’da Ataman gitti, Kunter geldi: Ücret almadan da kalabileceğimi söylememe rağmen istenmedim


Galatasaray’da erkek basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman’la yollar ayrıldı.

Fotoğraf: Galatasaray.org

AA’ya konuşan yönetici Can Topsakal, “Ergin Ataman iddialı bir antrenör olduğu ve düşük bütçeyle yapamayacağı için yollarımızı ayırma aldık. Bu sezon bütçemiz 4 milyon avro civarında olacak” dedi.

‘Ücret almadan da kalabileceğimi söyledim’

Galatasaray’la 2015/16 sezonunda Eurocup’ı kazanan Ataman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sezon ücret almadan çalışabileceğini belirtmesine rağmen sarı-kırmızılı kulüpte istenmediğini söyledi.

Ataman şunları yazdı: “Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan gorüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük Galatasaray taraftarı, hataları ile sevapları ile 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar tarihi de biz yazdık…”

Yeni koç Erman Kunter

Fotoğraf: tbf.org.tr

Galatasaray erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Erman Kunter oldu. Kunter, 2002/03 sezonunda da sarı-kırmızılı takımı çalıştırmıştı.

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