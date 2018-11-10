Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’a Tahkim’den ret: Rodrigues ve Donk’un cezalarına onama

Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddederek iki futbolcusuna verilen cezayı onadı.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılaşmış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’den dört, Galatasaray’dan 12 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti. PFDK, çok sayıda isme ceza vermişti.

Galatasaray ilk aşamada üç maç men cezası alan futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ve altı maç men cezası alan Ryan Henk Donk için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Reklam

TFF’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre her iki futbolcu için yapılan başvurular oybirliğiyle reddedildi. Böylece cezalar onanmış oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ceza kapsamında Rodrigues için 7 bin 800, Donk için de 16 bin 600 lira olmak üzere toplamda 23 bin 400 lira ödeyecek.

Galatasaray da PFDK kararlarına karşı harekete geçti

Fenerbahçe’den PFDK’ya itiraz: Belhanda iki kez Soldado’ya saldırdı

Olaylı derbide ceza yağdı

Terim ve Cengiz bir kez daha PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray’dan TFF’ye çok sert tepki: Sabrımızı test etmek kimsenin haddi değil

Galatasaray’dan 12, Fenerbahçe’den dört: 16 kişi PFDK’ya sevk edildi


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...