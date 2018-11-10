Galatasaray’a Tahkim’den ret: Rodrigues ve Donk’un cezalarına onama

Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddederek iki futbolcusuna verilen cezayı onadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılaşmış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’den dört, Galatasaray’dan 12 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti. PFDK, çok sayıda isme ceza vermişti.

Galatasaray ilk aşamada üç maç men cezası alan futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ve altı maç men cezası alan Ryan Henk Donk için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

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TFF’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre her iki futbolcu için yapılan başvurular oybirliğiyle reddedildi. Böylece cezalar onanmış oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ceza kapsamında Rodrigues için 7 bin 800, Donk için de 16 bin 600 lira olmak üzere toplamda 23 bin 400 lira ödeyecek.