Galatasaray’a ‘sportmenliğe aykırı davranış’tan 12 bin lira ceza

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.