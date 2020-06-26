Galatasaray’a ‘sportmenliğe aykırı davranış’tan 12 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a ‘takım halinde sportmenliğe aykırı davranış’tan 12 bin lira ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyon’u (TFF), 24 Haziran’da Galatasaray’ı Gaziantep FK maçında gördüğü altı sarı, bir kırmızı kart nedeniyle ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ maddesinden disipline sevk etmişti.
TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “GALATASARAY A.Ş.’nin, 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir”
Hikmet Karamana’a bir maç ceza
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’a ise bir maç men cezası verildi.