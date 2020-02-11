Galatasaray’a kayyım atanmasıyla ilgili dava reddedildi

Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakim müdahalesiyle kayyım atanmasına ilişkin başvurusu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Galatasaray Spor Kulübü’nün geçen yıl mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulunda, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu.
Diğer dava 21 Şubat’ta
14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde genel kurulun iptali davası görülecek. Tedbir kararı kaldırılırsa, Galatasaray’da tekrar seçim gündeme gelecek.