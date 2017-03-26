Galatasaray’a ‘FETÖSARAY’ diyen Beyaz TV spikeri: Masonluğun egemen olduğu bir kulüp

Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya, genel kurulda yapılan oylamada eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etmeyen Galatasaray için, “Masonluğun egemen olduğu bir kulüp” dedi.

‘Galatasaray yönetimine mason derim arkadaş’

Programında sarı-kırmızılı kulübün ismini ‘FETÖSARAY’ diye yazan Sarıkaya, özetle şunları söyledi: “Ben burada Galatasaray yönetimine mason derim arkadaş. Galatasaray’ın mason yönetimine söylüyorum. O kararı alan mason yönetimine söylüyorum. Çünkü alınan bu karar mason adetlerine göre verilen bir karardır. Galatasaray Kulübü masonluğun egemen olduğu bir kulüptür. Net olarak söylüyorum.”