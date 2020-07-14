Galatasaray ve Kasımpaşa, yeni yabancı kuralı kararının iptali için Tahkim’e başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) değiştirdiği yabancı kuralı kararının iptali için Galatasaray ve Kasımpaşa Tahkim Kurulu’na başvuru yaptı.
Galatasaray’ın açıklaması şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Lacivert-beyazlılar da, itirazlarını beş ana başlık halinde TFF Tahkim Kurulu’na ileterek yabancı sınırı kararının iptal edilmesini talep etti.
TFF’nin yeni yabancı kuralı şöyle:
- 2020-21 sezonu: Yabancı sayısı en fazla 14. En az biri 24 yaşından küçük olacak. Sahadaki yabancı sayısı sekiz. 21 kişilik kadroda yaşı 22’den büyük olmayacak, en az bir altyapı oyuncusu olacak.
- 2021-22 sezonu: Yabancı sayısı en fazla 12. En az bir tanesi 23 yaşından küçük olacak. Sahada yabancı sayısı yedi. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş, 21 yaşın altında en az bir oyuncu olacak.
- 2022-23 sezonu: Yabancı sayısı en fazla on. En az bir tanesi 22 yaş altı olacak. Sahada yabancı sayısı altı. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş 21 yaşın altında en az iki oyuncu olacak.