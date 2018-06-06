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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray UEFA ile anlaştı: 6 milyon avro ceza ve transfer kısıtlaması

 

2016’da taahhüt ettiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle gözetim altında tutulan ve ağır ceza tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Galatasaray, UEFA ile anlaşmaya vardı. 6 milyon avro para cezası ödemeyi kabul eden Galatasaray’a transfer denetimi de geldi.

Hürriyet’in haberine göre, anlaşmanın ana maddeleri ise şu şekilde:

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– Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazılacak.

– Galatasaray her yıl futbolcu satışından elde ettiği gelir ederinde oyuncu alacak.

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– Galatasaray anlaşmanın birinci yılında 20 milyon avro, ikinci yıl 10 milyon avro, üçüncü yıl sıfır zarar etmeyi taahhüt etti. Bu kapsamda dördüncü yıl 10 milyon avro kâr şartı da kondu.

-6 milyon avro para cezası ödenecek. Bunun 2.5 milyonu peşin. Bu para Galatasaray’ı şu anda zor duruma sokmaması için Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden düşülecek.

 

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