Galatasaray TFF’yi harcama limitlerini açıklamaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

Fotoğraf: Reuters

Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerine açıklama yayınladı.

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Galatasaray’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitlerinin, Kulüp Lisans Talimatnamesi’nin Takım Harcama Limitinin Artırılması (EK XII-G) maddesine dayanarak artırılabildiği vurgulanarak, “Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir” dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF’nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF’nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi’ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi’nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF’yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz.”

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Ne olmuştu?

TFF, 27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Finans ve Finansal Fair Play talimatı sonrasında 2 Eylül’de kulüplerin harcama limitini açıklamış, sonrasında yüzde 30 olarak belirlediği ‘standart sapma’ oranını 10 Aralık’ta yüzde 40’a çıkararak bazı kulüplerin tepkisini çekmişti. Gelen tepkilerin ardından TFF oranı 20 Aralık’ta tekrar yüzde 30’a çekmiş, daha sonra kulüplerin harcama limitleri ‘revize edilmişti’.

Harcama limitlerinin sıkılığı sebebiyle transfer yapamadığı öne sürülen bazı kulüplerin federasyondan artırım yönünde talepte bulunduğu iddia edilmiş, son olarak da TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü’nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon liralık kısmın, harcama limitine eklenmesine karar vermişti. Galatasaray yönetimi de buna itiraz etmişti.

Takımların harcama limitleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren TFF Başkanı Nihat Özdemir de eleştirileri kabul etmediğini, yapılan işlemlerin kurallara uygun olduğunu ifade etmişti.