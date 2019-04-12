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Yaramazlara biraz batar!

Terim’in 5 milyon 180 bin liralık tazminatı kesinleşti

Yargıtay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 5 milyon 180 bin liralık tazminatını onadı.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray’dan önce milli takımı çalıştıran Terim’in görevi, bir kavgaya karışmasının ardından son bulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Terim’e erken sözleşme fesih bedeli olarak 12 milyon 950 bin lira tazminat ödenmesine itiraz etmişti. Bölge adliye mahkemesi, verilecek tazminatı 5 milyon 180 bin liraya düşürürken, dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

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Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nde bugün görülen duruşmada Terim’i avukatı Rezan Epözdemir, TFF’yi de avukatlar Hüseyin Karaahmetoğlu ve Alp Karaahmetoğlu temsil etti.

Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin (istinaf) belirlediği tazminat miktarını onarken, istinafın yerel mahkemenin kararını haklı gerekçelerle bozduğunu kaydetti. Yargıtay’ın da dosyayı karara bağlamasıyla, Terim’in Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını söylediği 5 milyon 180 bin liralık tazminat miktarı kesinleşmiş oldu.

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