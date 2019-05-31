Galatasaray taraftarının meşaleli şampiyonluk kutlaması Rotterdam’da tartışma yarattı

Hollanda’nın liberal partisi VVD’nin lideri Vincent Karremans, Galatasaray taraftarının Rotterdam’daki şampiyonluk kutlamalarından şikayetçi oldu. Rotterdam belediyesi ise “Feyenoord’a uygulanan yönetmelik neyse Galatasaray’a da o” yanıtını verdi.

Fotoğraf: Youtube

Galatasaray’ın Başakşehir’i mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği gün Rotterdam’da taraftarların meşale yakıp tezahüratlarla kutlama yapması Karremans’ın tepkisini çekti.

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Trafiğin felç olduğunu ve kamu düzeninin bozulduğunu söyleyen Karremans, araçların kornalarının çalınmasına emniyet güçlerinin müdahale etmemesini eleştirdi.

Rotterdam belediyesi ve emniyet güçleri konu ile ilgili açıklama yaparak, bu tip durumlarda yapılması gerekenlerin ifade edildiği protokolün aynen işlendiğini söyledi.

Taraftarların belli şartlarda meşale yakabilmesinin mümkün olduğunu ifade eden belediye, Hollanda milli takımı ya da Feyenoord’un zaferlerinin ardından da futbolseverlere aynı protokolün uygulandığını ifade etti.