Galatasaray, ‘sportmenliğe aykırı davranış’tan disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ı ‘takım halinde sportmenliğe aykırı davranış’tan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Galatasaray, Gaziantep FK maçında gördüğü altı sarı, bir kırmızı kart nedeniyle ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ maddesinden disipline sevk edildi.
TFF’nin resmi sitesindeki açıklamada şu ifadelere yer verildi: “GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki ‘altı futbolcusunun sarı kart ve bir futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”