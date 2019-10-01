Galatasaray, evinde PSG’ye 1-0 mağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında Galatasaray, sahasında Paris Saint-German’i (PSG) konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. PSG’ye galibiyeti getiren golü 52’nci dakikada Mauro Icardi attı.

Fotoğraflar: DHA

2’nci dakikada gelişen PSG atağında Marquinhos’un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Di Maria’nın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, iki hamlede topun sahibi oldu.



11’inci dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında, Meunier’in içeri çevirdiği topta Di Maria bekletmeden vurdu. Muslera topu kornere çıkardı.



18’inci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Galatasaray’da Babel ile yaptığı duvar pası sonrasında topu önünde bulan Seri’nin vuruşunda top, az farkla auta gitti.



22’nci dakikada Thiago Silva’nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Di Maria’dan önce Marcao araya girerek topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içindeki Gueye’nin kafa vuruşunda Galatasaray savunmasına çarpan topa Muslera sahip oldu.



25’inci dakikada Galatasaray ceza sahasına atılan uzun topta, Mariano kafayla Muslera’ya dönmek istedi. Kısa düşen topa Bernat, Muslera’dan önce vurdu ancak top üstten auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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52’nci dakikada konuk ekip öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Sarabia’nın içeri çevirdiği topta altıpas üstündeki Icardi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlara gitti: 0-1.



55’inci dakikada Donk’un şişirdiği topta Falcao kafayı vurdu. Kaleci Navas’ı geçerek kaleye giden topu PSG savunması son anda uzaklaştırdı.



69’uncu dakikada Galatasaray ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Duran topta topun başına geçen Falcao’nun vuruşunda top üstten auta gitti.



77’nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Mbappe pasını Moting’e aktardı. Moting, tekrar savunma arkasına sarkan Mbappe’yi gördü. Fransız oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çıkardı.



87’nci dakikada PSG sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Verratti’nin ortasında ceza sahası içindeki Marquinhos kafayı vurdu. Top, kalenin üstünden auta gitti.



Mücadele deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.