Galatasaray: Maçlar 15 gün ya da bir ay süreyle ertelenmeli

Bu pazar Beşiktaş’la maçı olan Galatasaray Spor Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesini talep etti.

Galatasaray taraftarları Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin önünde. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar müsabakaların seyircisiz oynanmasına ilişkin kararla ilgili açıklama yapıldı:

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‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Corona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir (…)

İngiltere’de müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

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Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.”



