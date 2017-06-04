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Galatasaray Liselilerden Kadri Gürsel’e vefa: Sorarlarsa bizdendir!


 

Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tam 211 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Kadri Gürsel’i mezunu olduğu Galatasaray Lisesi unutmadı.

Fotoğraf: Nazire Kalkan Gürsel/Twitter

Bugün İstiklal Caddesi üzerindeki lisenin bahçesinde yapılan pilav gününe katılan lise arkadaşları, Gürsel’in fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle arkadaşlarını andı. Tişörtlerin üzerinde, ‘Sorarlarsa bizdendir’ yazılı.

Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, “Sorarlarsa bizdendir. Böyle dedi GS 112 Pilav 2017’de. En güzel eylemlerimizden biriydi. Beni mest ettiniz Galatasaraylılar” diye yazdı.

Gürsel’in paylaştığı fotoğrafta, Kadri Gürsel’in 1o yaşındaki oğlu Erdem Gürsel’in de babasının fotoğrafının olduğu tişörtlerden giydiği görülüyor.

Tutuklanmadan kısa süre önce de gazetenin yayın kuruluna giren Cumhuriyet yazarı, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gürsel’in ilk duruşması 24 Temmuz’da.

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