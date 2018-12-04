Galatasaray, Kulüpler Birliği ‘açıklamayı çekene kadar’ toplantılara katılmayacak

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı’nın açıklaması geri çekilene ya da düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı, yönetim kurulu kararı olmaksızın, hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ikinci bir karara kadar maç verilmemesine hükmeden Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösteren bir bildiri yayınlamıştı.

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Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta Konyaspor’un lehine maçın son dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası hakemlere yönelik sert eleştiriler gelmişti.

MHK, maçta görev yapan orta hakem Göçek ve Video Yardımcı Hakem (VAR) performansı yeterli bulunmayan Özkahya’ya ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray haricindeki 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya kararlarının geri alınmasını istemiş, her dönem hakem hatalarının olabileceği belirtilerek, hakemler hakkındaki kararın ‘zamanlaması’na dikkat çekmişti.

Galatasaray Kulübü’nün internet sitesinden yayınlanan karşı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dendi.

Ayrıca açıklamada, vakfın bildirisinin Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik olduğu ve haddini aştığı belirtildi.

‘Yazarı meçhul’

Galatasaray Kulübü’nün açıklaması şöyle:

“Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı’nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır.

Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır.

Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz.

Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir.

Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”