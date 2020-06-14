Galatasaray kalecisi Muslera’nın ayağında iki kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın sağ ayağında iki ayrı kırık tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe’den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, “Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleri de, Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı: “Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz.”

Başakşehir Futbol Kulübü’nün açıklamasında ise, “Geçmiş olsun Fernando Muslera, geçmiş olsun Galatasaray. En kısa sürede sahalara dönmeni temenni ediyoruz” dendi.