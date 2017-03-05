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Galatasaray kafilesi Antalya’da ‘istifa’ protestosuyla karşılandı: Ey ruh neredesin? 

Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak Galatasaray, havalimanında sarı-kırmızılı bir grup taraftarın protestosuyla karşılandı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre takımın kötü gidişatı nedeniyle futbolculara tepki gösteren ve ‘Ey ruh neredesin?’ yazılı bir döviz açan taraftarlar, yönetimi de istifaya çağırdı.

Futbolcu ve yöneticiler takım otobüsüne bindikten sonra da protestoyu sürdüren sarı-kırmızılılarla onları uzaklaştırmak isteyen polis arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sneijder, De Jong ve Podolski yok

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hollandalı Sneijder, idmanda sakatlık geçiren De Jong ve sarı kart cezalısı olan Podolski’nin yanı sıra tedavisi devam eden Serdar Aziz, Antalya’ya getirilmedi.

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