Galatasaray istedi, TFF reddetti: Down sendromlu çocuklara ‘Passolig’ engeli 

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor maçında down sendromlu çocukları seremoniye çıkarmak isteyen Galatasaray’ın bu talebini çocukların ‘Passolig’ kartları olmadığı gerekçesiyle reddetti.



DHA’nın kulüp yetkililerine dayandırdığı haberine göre Galatasaray, Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nde eğitim gören down sendromlu çocuklarla ailelerini ağırlamak ve çocukları seremoniye çıkarmak istediğini TFF’ye bildirdi.

TFF, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin mücadeleye girebilmeleri için Passolig kartları olması gerektiğini belirterek, sarı-kırmızılı kulübün bu talebini kabul etmedi.

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Bu olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devreye girdiği, Galatasaray’ın bir sonraki iç saha maçına çocukların davet edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.