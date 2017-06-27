Galatasaray ‘ikiledi’: Belhanda’nın ardından Gomis de resmen açıklandı

Galatasaray, Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın ardından Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in transferini de borsaya bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Gomis ve kulübü Swansea City’yle resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

Bonservisi Swansea City’de bulunan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giymiş, 34 maçta 21 gol ve dört asiste imza atmıştı.

Gomis’in yarın İstanbul’da olması bekleniyor.