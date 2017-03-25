Galatasaray, ‘FETÖ’ oylamasında Hakan Şükür ve Arif Erdem’i üyelikten ihraç etmedi

Galatasaray, eski futbolcu ve AKP’li vekil Hakan Şükür ile Arif Erdem’in kulüpten ihracını reddetti.

Kulübün bugün gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle üyelikten çıkarılmasına karar verilen eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İzmail Demiriz ile işadamı Hazim Sesli hakkına oylama yapıldı.

Oylamada Öz, Harput, Mutlu, Demiriz ve Sesli’nin üyelikten çıkartılması oy çokluğuyla kabul edilirken, Şükür ve Erdem’in ihracı oy çokluğuyla reddedildi.