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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray-Eyüpspor maçına ‘corona’ iptali

Galatasaray’ın bugün Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk ekipte bir oyuncuda corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma iptal edildi.

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Galatasaray’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 11.00’de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor’da bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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