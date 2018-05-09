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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray efsanesi Prekazi: Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de ‘Tamam’ derim

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Galatasaray’da 1980’li yılların ortalarında forma giyen efsane futbolcu Yugoslavya doğumlu Cevad Prekazi, sosyal medya hesabının olmadığını belirtip “Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de ‘tamam’ derdim” diye konuştu.

Fotoğraf: galatasaray.org

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada muhalefet “TAMAM” kampanyası başlatmıştı. ‘TAMAM’,  Twitter’da 1.5 milyonu aşkın tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirveye yerleşmişti.

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Birgün’den Can Uğur’a konuşan Prekazi, “Televizyonların, gazetelerin kapatıldığı bir ülke özgür değildir. Basına müdahalenin olduğu bir yerde fikirler de insanlar da gelişemez. Gazetelerden, televizyonlardan yalanlar yayılırken basının özgür olması beklenemez. Faşizme karşı özgürlüğü ve eşitliği savunmak gerekir. Türkiye tarihinden örnek vermek gerekirse Deniz Gezmişler NATO’ya, Amerikan emperyalizmine karşı oldukları için faşizme karşı savaştıkları için asıldı. Bunun mücadelesini verdi. Türkiye’de yaşayanlar bunu unutmamalı” diye konuştu.

Prekazi’nin adının bulunduğu bir hesaptan ‘TAMAM’ yazılı mesaj paylaşılmış, Prekazi, mesajı kendisinin yazmadığını, bir sosyal medya hesabının olmadığını söylemişti.

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