Galatasaray, Diagne sözleri sonrası Emre Bol’a dava açıyor

Galatasaray kulübü, futbolcusu Mbaye Diagne hakkındaki ırkçı ifadeleri tepki çeken Emre Bol’a dava açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, bu sabah Twitter hesabından futbolcunun fotoğrafını da paylaştı. (Fotoğraf: Twitter/@GalatasaraySK)

Emre Bol, A Spor’da dün yayınlanan ‘Sabah Sporu’ programında Senegalli futbolcu Diagne için “Senegal’de bu kim bilir, okudu mu okumadı mı bilmiyoruz… Timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu” demişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan kulüp, Bol’un ifadelerini ‘asla kabul edilemeyecek, ırkçı ve hakaret niteliğindeki sözler’ olarak tanımladı.

Açıklamada, “Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır” ifadesine yer verildi.

‘Seviyesiz yorum’

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz.”

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Özür diledi

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bol, inancı gereği hayatında ne herhangi bir insana ne ırkçılık yaptığını ne de yapılan bir ırkçılığa kayıtsız kaldığını ifade etti.

Bol, “Eğer Diagne kardeşimi üzdüysem, gerçekten kalpten özür dilerim Yaradılanı severim yaradandan ötürü” dedi ve şöyle devam etti: “Biraz sonra yayının devamını atacağım. Diagne’yi övdüğüm dakikaları görmeyip sadece bu kısmı alanlar için… Eğer Diagne üzüldüyse dediklerimden dolayı, hiç çekinmeden özür dilerim. Ama hesap başkaysa Allah’tan başka kimseden çekinmem. Galiba, ‘birileri’ planlı bir şekilde operasyon yapıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Ayrıca bir mangalcı olarak timsah etinin tadını merak etmiyor değilim.”