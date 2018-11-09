Galatasaray da PFDK kararlarına karşı harekete geçti

Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray da olaylı derbinin ardından verilen cezalara itiraz sürecini başlattı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılaşmış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’den dört, Galatasaray’dan 12 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti. PFDK, çok sayıda isme ceza vermişti. Fenerbahçe cezalara itiraz edeceğini açıklamıştı.

Peş peşe itirazlar

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre Galatasaray, PFDK’nin kararına karşı Tahkim Kurulu’na gitti.

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Sarı-kırmızılı kulüp, altı maç men cezası alan Ryan Donk ve üç maç men cezası alan Garry Rodrigues için itirazda bulundu.

Galatasaray, bir haftalık yasal itiraz sürecinde, teknik direktör Fatih Terim’in yedi, futbolcu Badou Ndiaye’nin de beş maç men cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Kulübün başvurusunun, yarınki Kayserispor maçı öncesi olağanüstü toplantı yapılarak inceleneceği belirtildi.