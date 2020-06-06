Galatasaray, Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takımın ve teknik kadronun Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır”.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını duyurmuştu.