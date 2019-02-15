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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray CAS davasını kazandı: ‘UEFA’dan men tehdidi ortadan kalktı’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “CAS’ta davayı kazandık. Camiamıza müjdeyi verelim. UEFA’dan men cezasıyla karşı karşıya değiliz. Yapılandırma anlaşması devam edecek” dedi.

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