Galatasaray CAS davasını kazandı: ‘UEFA’dan men tehdidi ortadan kalktı’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “CAS’ta davayı kazandık. Camiamıza müjdeyi verelim. UEFA’dan men cezasıyla karşı karşıya değiliz. Yapılandırma anlaşması devam edecek” dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “CAS’ta davayı kazandık. Camiamıza müjdeyi verelim. UEFA’dan men cezasıyla karşı karşıya değiliz. Yapılandırma anlaşması devam edecek” dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
İstanbul’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin intiharında ‘mavi balina’ oyunu şüphesi dile getirildi.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde yeniden aday gösterilmeyen CHP’li belediye başkanı Handan Toprak Benli, 31 Mart’ta DSP listesinden seçime girecek.
Ankara’da 16 yaşındaki Berfin Ö., 55 yaşındaki babası İlhami Ö.’yü, bıçaklayarak öldürdü.
Bolu’nun Gerede ilçesinde, D-750 yolunda 13 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin en işlek karayolu Ankara-İstanbul karayolunun İstanbul istikameti dün gece boyunca ulaşıma kapalı kaldı.