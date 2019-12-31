Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray Sportif AŞ, ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık’ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibariyle ön koşulları yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Galatasaray taraftarları Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin önünde. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Şirket açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

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Galatasaray Sportif AŞ, ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere beş yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.

Son olarak, Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu açıklanmıştı.