Galatasaray, Belhanda’nın transferini borsaya bildirdi

Galatasaray, Dinamo Kiev’de forma giyen Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın transferini borsaya bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Belhanda ve kulübüyle resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün bonservis bedeli olarak Dinamo Kiev’e 8 milyon avro (yaklaşık 32 milyon lira) ödeyeceği, Faslı futbolcunun da yıllık 3 milyon avro (yaklaşık 12 milyon lira) garanti ücret alacağı öne sürülüyor.

Dinamo Kiev’in 2016/17 sezonunda Fransız ekibi Nice’e kiraladığı Belhanda, 36 maçta üç gol ve yedi asiste imza attı.