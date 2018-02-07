Galatasaray Başkanı Cengiz: WoW’da 84 level olup sıkıldım, şimdi ‘Elder Scrolls Online’ oynuyorum

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz stres anında bilgisayar oyunu oynadığını söyledi.

20 Ocak’ta yapılan seçimlerde rakibi Dursun Özbek’e 1623 oya karşı 1703 oyla üstünlük sağlayan Cengiz, Galatasaray’ın 37’inci başkanı olmuştu. Bugüne kadar samimi tavırları ve söylemleriyle taraftarlar arasında sempati kazanan Cengiz’in farklı bir yönü daha ortaya çıktı.

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Galatasaray Dergisi’ne konuşan Cengiz, yönetime geldiğinde kendisine “E-spor ile ilgilenin” dendiğini belirterek, “Ben önce bir gülümsedim. ‘World of Warcraft’ oyununda 84 seviye ilerledim. Bir zaman sonra bıkıp bıraktım tabii… Şimdi ise ‘Elder Scrolls Online’ oynuyorum” diye konuştu.

‘Fena da gitmiyorum’

Son dönemin popüler bilgisayar oyunlarında ‘League of Legends’a ‘pek girmediğini’ ancak diğer online oyunlarda ‘fena da gitmediğini’ söyleyen Cengiz, “Bilgisayarı hep sevdim ama aslında biraz mecburiyet oldu benim için. Oğluma küçük yaşlarda bilgisayarı öğretmek istedim. Oğlum 1984 doğumlu, beş yaşına gelmişti. O zamanlar Commodore 64 vardı. Tabii bir işe girince tamamen öğrenme isteğim vardır. Bu açıdan montajı yapabilecek kadar kendimi geliştirdim” diyerek bilişime ilgisini ortaya koydu.

’28K modemlerin öncesini bilirim’

“Türkiye’nin ilk internet kullanıcılarından biriyim” diye konuşan Cengiz şöyle devam etti: “İnternete DOS üzerinden bağlanırdık. Sohbet odaları vardı o zaman. Bill Gates ile aynı sohbet odasında olduğumu bilirim. Bir fotoğrafın iletilmesi 20 dakika kadar sürerdi. 28K modemlerin çok daha öncesini biliyorum, ardından ISDN bağlantı geldi derken bugün 1000 megabit fiber altyapı ile kullanıyoruz interneti. Türkiye’de internet ilk olarak başladığında omurgası çok zayıftı. Bu konuda son olarak Milli Eğitim’e naçizane bir tavsiyem var. Bence okullara tabletten ziyade klavyeli bilgisayarlar dağıtılmalı. Çünkü yazılım dili için klavyeli bilgisayarlar şart diye düşünüyorum.”

Eski başkan Dursun Özbek’in aldığı erken seçim kararı camiada ‘baskın seçim’ diye eleştiriliyordu. Cengiz’se kısa sürede hazırladığı yönetim listesiyle Özbek karşısında camiayı arkasına almayı başardı.