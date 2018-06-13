Galatasaray Başkanı Cengiz: UEFA’ya cezayı 2 milyon avroluk üç taksitte ödeyeceğiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’nın verdiği cezalarla ilgili, “Cezayı 2 milyon avro taksitlerle üç yılda ödeyeceğiz” dedi.

UEFA ile dört yıllık anlaşma yapan sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon avro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray’a 9 milyon avro daha para cezası verilebilecek. Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazacak.

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Cengiz anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Galatasaray için milat diyemeyeceğim ama çok önemli bir gün. Daha doğrusu UEFA tarihinde bir yapılandırma anlaşması bir takımla üst üste ikinci kez yapılıyor. Şükür ki, Türkiye’deki en yetkili ağızların ve ilk görüşmemizde UEFA’nın kibarca ifade ettiği ‘men’ cezasının olmaması için UEFA’yı ikna ettik. Biz asla moralimizi bozmadık ve bu dört ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. Cezayı 2 milyon avro taksitlerle üç yılda ödeyeceğiz. En kötü durumda verdiği ceza yüzde 7 bile değil. Yüzde 6. Müthiş bir şey. Önümüzdeki yıl maksimum 20 milyon avro zarar edebiliriz. Sonraki sezon 10 milyon avro ve anlaşmanın son yılında ise zarar sıfıra gelmek zorunda. Eğer bu anlaşmaya uymazsak 3 milyon avro daha ceza gelecek.”

‘Mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz dediler’

UEFA ile yapılan görüşmelerde kendilerine mali açıdan en sorunlu kulüp olduklarının söylediğini ifade eden Cengiz şöyle devam etti: “Anadolu terimiyle söylüyorum; biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz. Biz masaya oturduğumuzda ‘Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz’ sözlerini duyduk. Bizim son haftada Şampiyonlar Ligi’ne katılacağımız belli oldu. O anda bile görüşüyorduk UEFA ile. En az 35 milyon avro net gelir elde edeceğimizi UEFA biliyordu. Gruplarda ortalama bir puanla çıkarsak 60-65 milyon avrolar… UEFA bizden çok daha iyi biliyordu.”