Galatasaray Başkanı Cengiz: Pandemi olmasa 50 kere seçime giderdik

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, salgın döneminde transferlerde dikkatli hareket etmek durumunda olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Biz rastgele futbolcuyu alamayız. Paraları bastıramayız. Bizden böyle bir şey beklemesinler, neye mal olursa olsun. Pandemi dönemi olmasa 50 kere seçime giderdik.“

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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‘Çok fazla transfer yapmamız lazım’

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, transfer dönemini durgun geçirmelerine yönelik değerlendirmelere ilişkin şu yorumda bulundu: “Ben öğrendim ki Süper Lig şampiyonluklarının dışında, nasıl yaz ve kış olimpiyatları varsa, yaz transfer ve kış transfer sezonu var. Yaz transfer sezonunun birinci ve ikincileri belirleniyor. Bizim gibi taraftarımız nezdinde küme düşenleri belirleniyor. Transfer edilen oyuncuların sayısı ve harcanan meblağ açısından. Bu konuda cehaletimi gördüm. Mutlaka çok fazla transfer yapmamız gerektiğini gördüm.”

’60 milyon avro gider’

Kulüp başkanı, takım harcama limiti konusunda büyük bir yanılgının olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bize ‘Galatasaray’ın 600 milyon liraya yakın bir limiti var, niye kullanmıyorsunuz?’ diyorlar. Yahu güzel kardeşim o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil. Bütün teknik kadro, sporculara ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok.”

Ayrıca Cengiz, takımın 60 milyon avroya yakın bir gideri olduğunu belirtti.

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‘Algı operasyonu‘

Salgın döneminin de kulübü etkilediğini belirten Cengiz, şöyle devam etti: “Biz rastgele futbolcuyu alamayız. Paraları bastıramayız. Bizden böyle bir şey beklemesinler, neye mal olursa olsun. Pandemi dönemi olmasa 50 kere seçime giderdik. Biz bu laflara dayanamayız. Kurgulanmış algılara, sosyal medyadaki birtakım operasyonlara yüz veremeyiz.”

TFF’ye ‘ironik’ seslenme

Kulüp başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği takım harcama limitlerine değinerek ‘ironik’ şekilde şunları söyledi: “Resmi makamlara sesleniyorum; Türkiye’de limitlere ve kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olanlar cezalandırılmalı. Kurallara ve limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli. Şampiyon ilan edilmeli. İki şampiyonluk da oradan verilmeli. Bizler gibi kurallara ve limitlere uyan kulüpler tam tersine ihraç edilmeli. Bir an evvel yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı.”