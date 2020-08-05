Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Sözleşmeyi başkanla imzalayan Arda Turan, boş mukaveleye imza attı. Sarı kırmızılı kulüpte 66 numaralı formayı giyecek olan 33 yaşındaki futbolcunun alacağı ücreti Galatasaray belirleyecek.

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‘Teknik ekibin ısrarlı isteği üzerine…’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili şu sözleri kullandı:

“Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi iki yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir.”