Galatasaray 21 sezon sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

Galatasaray, 21 sezon sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy Ülker Stadyumu’nda 3-1’lik skorla yendi. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe’yi en son yine Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde 22 Aralık 1999’da 2-1 yenmişti.
Süper Lig’in 23. haftasındaki derbi karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Galatasaray puanını 45’e çıkararak ikinci sıraya yükselirken, Fenerbahçe 38 puanla altıncı sırada kaldı.
Maçtaki ilk golü 21. dakikada penaltıdan Fenerbahçe’li futbolcu Max Kruse atarken, Galatasaray 40. dakikada Ryan Donk’un kafa golüyle beraberliği sağladı.
Maçın ikinci yarısında, 80. dakikada Radamel Falcao penaltı golüyle Galatasaray’ı öne geçirdi. Son golü ise Henry Onyekuru 90+7. dakikada attı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek tribüne çıkarken, Galatasaray’lı oyuncu Younes Belhanda ve Fenerbahçe’li oyuncu Deniz Türüç 84. dakikada kırmızı kart gördü.