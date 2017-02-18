Galataport’tan ‘söz’: Karaköy Yolcu Salonu birebir aslı gibi yapılıp şehre kazandırılacak

Galataport, yıktığı Karaköy Yolcu Salonu’nu ‘birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandıracağını’ bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin önemli mimari eserlerinden Karaköy Yolcu Salonu’nun denize bakan tarafı geçen hafta içinde iş makineleriyle yıkılmıştı. Böylece Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığıyla yürütülen Galataport için ilk tarihi ‘kurban’ verilmişti.

Yıkımı ilk olarak Arkitera duyurmuş, Diken de ‘Galataport’a ilk tarihi kurban’ başlığıyla haberleştirmişti.

Diken’e bir açıklama gönderen Galataport, yıkımın gerekçesi olarak ‘can güvenliği’ni öne sürerken binanın ‘mimari karakterine uygun olarak, özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranlarıyla birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandırılacağını’ bildirdi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Karaköy Yolcu Salonu ile ilgili restorasyon çalışmaları, ilgili tüm resmi kurum ve mercilerden gerekli izinlerin tamamlanması ile başlamıştır. Bu çerçevede yapının yerinde güçlendirilerek korunabilecek bölümleri ile koruma çalışmaları için dahi yeterince güçlü olmayan bölümleri belirlenmiş ve çalışmalar bu iki bölüm dikkate alınarak planlanmıştır.

Restorasyon projesi kapsamında yaptırılan taşıyıcı sisteme yönelik araştırmalar sonucu, yapı ‘can güvenliği’ kriterini sağlamadığı için korunabilen kısımlar ile riskli bölümler arasındaki bağ koparılmış, iki bölüm birbirinden kontrollü bir şekilde kesilerek ayrıştırılmıştır. Korunacak bölümde gerekli güvenlik önlemleri alınmış; can güvenliğini tehdit eden bölümler ise kontrollü olarak yıkılmıştır.

Kent kimliğinin önemli bir ögesi olan Karaköy Yolcu Salonu, restorasyon projesi kapsamında mimari karakterine uygun olarak; özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranları ile birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandırılacaktır.

Türkiye’ye değer katacak bu projeyle ilgili çalışmalarımızı büyük bir inanç ve kararlılıkla, tamamen yasal çerçeve ve teamüller çerçevesinde; tarihe, çevreye, insana ve şehre saygı ilkesini gözeterek sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz.”