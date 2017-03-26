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Galataport’a suç duyurusu: Sorumluların beş yıla kadar hapsi istenebilir

 

Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre Eski Paket Postanesi’nin yıkılmasının ardından İstanbul 2’nci Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, geçen hafta şantiyeye dört uzman göndererek, çalışmanın 2015 yılında onaylanan projeye uygun olup olmadığını denetledi.

Eski Paket Postanesi başta olmak üzere birok tescilli yapının yıkıldığı ve projeye aykırı uygulamalarda bulunulduğunu tespit eden kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye uzmanlarının da projeye aykırı davrandığı belirlendi.

İnşaat durduruldu

Kurul üyeleri, raporlar doğrultusuda projeye aykırı hareket ettiği ve 2863 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Buna göre sorumlular hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

 

Öte yandan projenin revize edilip kurulun istediği şekle gelinceye kadar inşaatın durdurulduğu ve yeni proje hazırlanacağı belirtildi.

Galataport projesi nedir?

Karaköy Salıpazarı Limanı, 2013 yılında Doğuş Holding’e 702 milyon TL karşılığında satıldı. Şubat 2015’te Galataport projesine başlandı. Temmuz 2016 yılında gerekli izinlerin alındığı belirtildi. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ağustos 2016’da projenin finansmanı için altı Türkiye kökenli bankayla toplam 3.3 milyar TL kredi anlaşmaları yapıldı.

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