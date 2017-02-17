Galataport’a ilk tarihi ‘kurban’: Karaköy Yolcu Salonu sessiz sedasız yıkıldı

Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde, Doğuş Grubu ve Bilgili Holding eliyle yapılacak Galataport için ilk tarihi ‘kurban’ verildi.

Cumhuriyet tarihinin önemli mimari eserlerinden Karaköy Yolcu Salonu’nun denize bakan tarafı iş makineleriyle yıkıldı.

Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü şöyleydi:

Arkitera’da yer alan habere göre mimar Rebii Gorbon’un eseri Karaköy Yolcu Salonu’nun tarihçesi şöyle: 1935’te açılan İstanbul Limanı Yolcu Salonu Proje Müsabakası’nda Rebii Gorbon’un eseri birinci oldu. Proje 1940’larda Galata Rıhtımı’nda inşa edildi.

Bina, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli amaçlarında taşımacılıktaki gelişimi ve ulusallaştırmayı sembolize ediyordu. Yapı, İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk ve modern deniz yolcusu uğurlama ve karşılama salonu olma özelliğini taşıyordu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Zafer Akay’ın, sosyal medya hesabında binanın yapıldığı ilk yıllara ait fotoğrafları şöyle:

Galataport projesi kapsamında daha önce nargileciler ve bazı antrepolar yıkılmıştı ancak bu denli büyük ve tarihi önemde bir binanın yıkımı gerçekleşmemişti. Projeyi üstlenen firmalardan açıklama yapılmadı.

Proje kapsamında otel, mağaza, restoran gibi işletmeler açılacak. Projede bazı bina ve antrepoların güçlendirilerek restore edilmesi bekleniyordu. Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkımı bu yüzden şaşkınlık yarattı.