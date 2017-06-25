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Galataport için yıkım sürüyor: Sadece iki bina ayakta kaldı


 

Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi inşaatı için yapılan yıkım sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

Proje alanında yıkılmasıyla tepki çeken tarihi yolcu salonunun sağında ve solun iki tarihi bina ile İstanbul Modern’in hizmet verdiği 4 no’lu antrepo ayakta kaldı.

Üç yıl içinde tamamlanması planlanan projede, yolcuların geliş-gidiş alanlarının eskisinin iki katı büyüklüğüne çıkarılması ve Tophane bölgesinde büyük bir meydan yapılması planlanıyor.

Galataport projesi nedir?

Karaköy Salıpazarı Limanı, 2013 yılında Doğuş Holding’e 702 milyon TL karşılığında satıldı. Şubat 2015’te Galataport projesine başlandı. Temmuz 2016 yılında gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

İnşaatın 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ağustos 2016’da projenin finansmanı için altı Türkiye kökenli bankayla toplam 3.3 milyar TL kredi anlaşmaları yapıldı.

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