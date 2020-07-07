Galata sakinleri uyardı, restorasyon ebabil kuşlarının göçü nedeniyle durduruldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden İstanbul’daki tarihi Galata Kulesi’nin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara verildiğini duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlık tarafından restorasyon çalışmaları kapsamında inşaat iskelesi kurulmuş, Galata sakinleri ise ebabil kuşlarının göçü nedeniyle işlemin yanlış zamana denk geldiğini konusunda yetkilileri uyarmıştı.

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Ersoy, Twitter’da şunları kaydetti: “Galata Kulesi’nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata’nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

‘Kuşların yuvası’

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıysa şöyle: “Ebabil kuşlarının Galata Kulesi’ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata’nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek.”