Galata sakinleri: Kuledeki restorasyon ebabil kuşlarını etkileyecek

İstanbul’da tarihi Galata Kulesi’nin restorasyonuna başlandı. Ancak çevre sakinleri, restorasyonun zamanlamasının yanlış olduğunu düşünüyor.

Fotoğraflar: DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmaları kapsamında inşaat iskelesi kuruldu. Bu işlemin ne kadar süreceği belirsiz.

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Çevrede yaşayan vatandaşlar, işlemin yanlış bir zamana denk geldiğini düşünüyor. Çünkü her yıl bu zamanlarda ebabil kuşları Afrika kıtasından göç ederek Anadolu ve Avrupa’ya geliyor. İstanbul’da Galata Kulesi de onların yuva yaptığı yerler arasında. Yavrularını da buraya bırakıyorlar.

Çevre sakinleri iskelenin iki ay sonra kurulması halinde ebabil kuşlarının bu işlemden zarar görmeyeceğini düşünüyor. Kulede geçmiş yıllarda yapılan restorasyon işlemi sırasında kuşların zarar gördüğünü, anne kuşların güvenlik ağı nedeniyle yavrularına ulaşamadıklarını da ekliyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayette bulunan çevre sakinleri yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu yanıtını aldı. Kulenin çevresinde yetkili kişilere de bu durumu anlattılar ancak yanıt alamadılar.