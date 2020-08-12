Galata Kulesi’ndeki ‘hiltili restorasyon’a İBB’den suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, kuledeki çalışmalar sırasında çekilen bir videoyu bugün Twitter hesabından paylaştı. Videoda, iki işçinin hiltiyle tarihi olduğu anlaşılan bir duvarı deldiği görülüyor.

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Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimlerinin olay yerine gönderildiğini belirtirken, tutanak tutmak isteyen personelin alana alınmadığını ifade etti.

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Polat, şunları yazdı: “Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor. Buradan tekrar yazıyorum, durumu paylaşıyorum. Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun. Galata Kulesi’nde görülen yıkımı için tutanak tutmak üzere olay yerine giden İBB KUDEB teknik personelimiz alana alınmıyor. Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum.”

Mahkemeye taşınacak

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ‘restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan görüntülerin içlerini yaktığını’ dile getirdi.

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Ongun, “İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi, İBB’nin işletmesinden alınarak bakanlığa devredilmiş, temmuz ayının başında restorasyon başlatılmıştı.