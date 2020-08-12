Galata Kulesi’ndeki görüntüler bakanlığı da rahatsız etmiş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi’ndeki çalışmalarda hilti kullanılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, çalışmanın durdurulduğunu bildirdi.

İşletmesi İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’nde temmuz ayı başında restorasyon başlatılmıştı. Sosyal medyada bugün yayılan videoda, iki işçinin tarihi duvarı hiltiyle deldiği görülmüştü. İBB duruma tepki göstererek konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

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Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Demircan, kuledeki bazı uygulamaların, bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini kaydetti.

Bakan yardımcısı, kuledeki çalışmaya dair şu detayı verdi: “Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır.”

Hiltiyle sıvalar kazınmış

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Demircan, yapının bir bölümünün seyir mekanı, bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.

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Galata Kulesi’nin kısa bir süre içinde İstanbul’un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz.”