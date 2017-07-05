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Galata Kulesi’nde çatlak riski: Çevredeki inşaat binalara zarar verdi

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Galata Kulesi’nin yakınındaki inşaat nedeniyle kulede çatlak riski olduğu ortaya çıktı.

Kuleye çok yakın olan inşaatın tarihi yapıya da zarar vermiş olabileceği düşünülüyor.

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Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Galata Kulesi’ne yaklaşık 3 metre mesafede süren inşaat çevredeki binalara hasar verdi.

Evinde derin çatlaklar oluşan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer’ın dava açmak için başvurduğu bilirkişinin raporunda, inşaatın Tuncer’in evine zarar verdiği ortaya çıktı.

‘Çok daha fazla hasarın oluşması kaçınılmaz’

Hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Tuncer, “İlgili tüm kurumlara başvurduk. Belediyeler dahil, kimse doğru düzgün ilgilenmedi. Galata Kulesi’nin de tehlikede olduğunu düşünüyorum. Galata Kulesi’nin temelinde çatlaklar olduğu söyleniyordu. Bu sarsıntılar çatlakları büyütmüş olabilir. UNESCO’ya da başvuracağız” dedi.

Tuncer çiftinin mahkemeye sunmak için aldıkları bilirkişi raporunda şu tespitlere yer verildi: “Binanın bitişindeki inşaat alanında kuyu temeli komşu duvarında ciddi hasar mevcut. Kuyu temel ciddi hasarlar verdi. Sonraki gün veya günlerde de kuyu temel çalışması sırasında çok daha fazla hasarın oluşması kaçınılmaz.”


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