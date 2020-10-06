İstanbul’un simgelerinden, restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi ziyarete açıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin, halka açık düzenlenen açılış programında, şarkıcı Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band topluluğu konser verdi.

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Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde düzenlediklerini söyledi.

‘Tekrar yapılandırdık’

Ersoy, kulenin bir önceki restorasyonunun 1967’de tamamlandığına işaret ederek şöyle konuştu: “O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi.”

Bakanlık olarak yapının İstanbul’un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Yapının işlevini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul’un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul’un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık. İstanbul’un tarihi çok çok eski. Kulenin içinde aynı zamanda İstanbul’un o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir sergi alanı da var.”

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‘Hiltili restorasyon’ tartışmaları

İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’nde temmuz ayı başında restorasyon başlatılmıştı.

Sosyal medyada yayılan videoda ise iki işçinin tarihi duvarı hiltiyle deldiği görülmüş, İBB duruma tepki göstererek konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Galata Kulesi’ndeki çalışmalarda hilti kullanılmasının kendilerini rahatsız ettiğini, çalışmanın durdurulduğunu bildirmişti.