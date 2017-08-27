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Gabriel’e göre Türkiye-AB müzakerelerinin bitmesi, Erdoğan’ın ‘elini güçlendirir’

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e göre Türkiye’yle AB müzakerelerine son vermek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirir.

Gabriel, 5 Haziran 2017’de Ankara’da Erdoğan’la görüşmüştü. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

DW Türkçe’nin haberine göre ‘Hükümetin Açık Kapı Günü’ toplantısında soruları yanıtlayan Alman bakan, Türk hükümetinin Türkiye’den uzaklaştığı izlenimini yarattığını, bunun doğru olmadığını söyledi.

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Gabriel, Türkiye’yle AB’ye tam üyelik müzakerelerine son verilmemesi gerektiğini belirterek, Erdoğan’ın bunu beklediğini, gerçekleşmesi durumunda “Bizi istemiyorlar” diyeceğini savundu: “Bu durumda Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’ye sırtını döndüğüne dair güçlü bir kanıt elde etmiş olur.”

‘Erdoğan’ın propagandası’

Alman bakan, ‘Türklerin çoğunun Almanya ve Avrupa’ya duydukları sevgi nedeniyle hayal kırıklığını’ iddia ederek, 50 yıllık müzakere sonrası bunun anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Gabriel, “Erdoğan yaptığı propagandayı bu hayal kırıklığı üzerine inşa ediyor” diye konuştu.

Alman bakan, “Türkiye’yi otokratik bir ülke mi yoksa diktatörlük olarak mı değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da kaçamak bir cevap verdi: “Almanya demokratik olmayan ülkelerle diplomatik ilişkilerini kesmiş olsaydı, dışişleri bakanlığında oldukça tasarruf ederdik ama o zaman da hiçbir etkimiz olmazdı.”

Kendilerinin Türkiye’ye değil, hükümetin yarattığı sorunlara karşı olduğunu anlatan Gabriel, ‘Erdoğan yüzünden çok sayıda aydının, gazeteci ve bilim insanının vatansız kaldığını’ kaydetti.

Alman bakan, bu kişilerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

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