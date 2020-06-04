G7’nin ‘corona’ tedbiri: Yoksul ülkelerin borçları bir sene daha ertelenebilir

G7 maliye bakanları, Covid-19 salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi için başlatılan uygulamanın seneye de uzatılabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Borç ertelemesi uygulaması Çin’in de yer aldığı G20 grubu ve Paris kulubü kreditörleri tarafından teklif edilmiş ve yoksul ülkelere 12 milyar dolar kaynak sağlanmıştı. Fakat şimdiye kadar başvurabilecek 73 ülkeden sadece yarısı bu imkana başvururken özel sektör katılımı beklenenin altında olmuştu.

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‘2.5 trilyon doları geçer’

Covid-19 nedeniyle bu sene videokonferansla düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada, yoksul ülkeler ile gelişen ülkelerin krizi atlatmak için ihtiyaç duyacakları kaynağın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerinde yer alan 2.5 trilyon dolardan daha fazla olacağı uyarısında bulunuldu.

Ayrıca özel sektör dahil tüm alacaklıların uygulamaya katılması istendi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Washington Post’taki demecinde ise G7 yetkililerinin ‘ihtiyaç duyan tüm ülkelerin borç ertelemesi planından yararlanabilmesi için durmaksızın çalışmaya karar verdiklerini’ söyledi.

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‘Gelişmiş 7’ler’ (G7), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa’nın dahil olduğu, ‘zenginler kulübü’ olarak da adlandırılan bir oluşum.